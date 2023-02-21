Кондина (Молданова) людмила алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондина (Молданова) людмила алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1985

Сын: Кондин владимир ильич

Отец ребёнка: Кондин илья прокопьевич

Рождение ребёнка
03.09.1986

Сын: Кондин станислав прокопьевич

Отец ребёнка: Кондин илья прокопьевич

Рождение ребёнка
19.11.1988

Сын: Кондин тимофей ильич

Отец ребёнка: Кондин илья прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондин илья прокопьевич

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