Кондина (Молданова) людмила алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1985
Отец ребёнка: Кондин илья прокопьевич
Рождение ребёнка
03.09.1986
Сын: Кондин станислав прокопьевич
Отец ребёнка: Кондин илья прокопьевич
Рождение ребёнка
19.11.1988
Сын: Кондин тимофей ильич
Отец ребёнка: Кондин илья прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно