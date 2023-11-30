Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Московский мещанин слободы Лужников-Девичьих.
Бракосочетание
26.04.1909
Метрика о бракосочетании: ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3881, стр. 450
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Михайлова Надежда Павловна
Метрика о рождении: ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №194, стр. 201.
Рождение ребёнка
14.02.1912
Мать ребёнка: Михайлова Надежда Павловна
Метрика о рождении: ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4260, стр. 100