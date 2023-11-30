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Александр Павлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Московский мещанин слободы Лужников-Девичьих.
Бракосочетание
26.04.1909

Жена: Михайлова Надежда Павловна

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Метрика о бракосочетании: ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3881, стр. 450
Рождение ребёнка
1910

Сын: Александр Александрович

Мать ребёнка: Михайлова Надежда Павловна

Метрика о рождении: ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №194, стр. 201.
Рождение ребёнка
14.02.1912

Сын: Алексей Александрович

Мать ребёнка: Михайлова Надежда Павловна

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: ЧЕРКИЗОВО СЕЛО, СВ. ИЛЬИ ПРОРОКА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4260, стр. 100
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