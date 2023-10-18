Готфрид Давыд Генрихович 05.08.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Готфрид Давыд Генрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1905

Дата смерти

18.07.1974

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Готфрид Мария Филипповна

Рождение ребёнка
21.09.1927

Дочь: Готфрид Ирма Давыдовна

Мать ребёнка: Готфрид Мария Филипповна

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
18.07.1974

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