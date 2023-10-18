Готфрид Давыд Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1905
Дата смерти18.07.1974
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Готфрид Мария Филипповна
Рождение ребёнка
21.09.1927
Дочь: Готфрид Ирма Давыдовна
Мать ребёнка: Готфрид Мария Филипповна
Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
18.07.1974