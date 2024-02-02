Крахинская Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крахинская Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1899 ст.

Сын: Крахинский Никонор Васильевич

Отец ребёнка: Крахинский Василий Васильевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крахинский Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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