Параскева Евсигнеева
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Евсигней Карпов
Мать: Варвара Тарасова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Авдотья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Федотов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Федор Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Федотов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анисия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Федотов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Федотов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1829