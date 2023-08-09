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Параскева Евсигнеева

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1829

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Евсигней Карпов

Мать: Варвара Тарасова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Авдотья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Федотов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Федор Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Федотов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анисия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Федотов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1829