(Анисимова) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анисимова) Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Николай

Мать: Кирпичёва Наталья

Рождение ребёнка
04.07.1947

Дочь: Дубинина Валентина

Отец ребёнка: Толкачёв Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устимова Антонина

Отец ребёнка: Толкачёв Евгений

Верховье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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