(Анисимова) Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анисимов Николай
Мать: Кирпичёва Наталья
Рождение ребёнка
04.07.1947
Дочь: Дубинина Валентина
Отец ребёнка: Толкачёв Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устимова Антонина
Отец ребёнка: Толкачёв Евгений
Верховье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно