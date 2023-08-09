Шохина (Грибоедова) Параскева Семеновна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1894
Отец ребёнка: Шохин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
26.05.1896
Дочь: Шохина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Шохин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.07.1901
Дочь: Шохина Серафима Дмитриевна
Отец ребёнка: Шохин Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно