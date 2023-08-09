Шохина (Грибоедова) Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина (Грибоедова) Параскева Семеновна

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.01.1894

Сын: Шохин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шохин Дмитрий Яковлевич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.05.1896

Дочь: Шохина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Шохин Дмитрий Яковлевич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.07.1901

Дочь: Шохина Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Шохин Дмитрий Яковлевич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно