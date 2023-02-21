Сагдиев Ринат Дамирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагдиев Ринат Дамирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.2002

Сын: Сагдиев Руслан Ринатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.2011

Сын: Сагдиев Марс Ринатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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