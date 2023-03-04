Скуратович (Стайн) Елена Трафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратович (Стайн) Елена Трафимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

SS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стайн Трафим

Мать: Стайн Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
01.10.1969

Сын: Скуратович Пётр

Отец ребёнка: Скуратович Александр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скуратович Виталий Александрович

Отец ребёнка: Скуратович Александр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скуратович Сергей Александрович

Отец ребёнка: Скуратович Александр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скуратович Александр Антонович

Смерть
2000
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