Скуратович (Стайн) Елена Трафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стайн Трафим
Мать: Стайн Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
01.10.1969
Сын: Скуратович Пётр
Отец ребёнка: Скуратович Александр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скуратович Виталий Александрович
Отец ребёнка: Скуратович Александр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скуратович Сергей Александрович
Отец ребёнка: Скуратович Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000