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Онопко Павел Архипович

Место рождения

Добротово, Сумська область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Онопко Архип Максимович

Мать: Онопко Феодора Симеоновна

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
01.04.1813

Сын: Онопко Иван Павлович

Мать ребёнка: Онопко Васса Федоровна

Добротово, Сумська область
Бракосочетание
После 1820

Жена: Онопко Зиновия Козмина

Рождение ребёнка
20.06.1821

Сын: Онопко Терентий Павлович

Мать ребёнка: Онопко Зиновия Козмина

Добротово, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онопко Васса Федоровна

Смерть
До 1850
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