Онопко Павел Архипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Онопко Архип Максимович
Рождение ребёнка
01.04.1813
Сын: Онопко Иван Павлович
Мать ребёнка: Онопко Васса Федоровна
Бракосочетание
После 1820
Жена: Онопко Зиновия Козмина
Рождение ребёнка
20.06.1821
Мать ребёнка: Онопко Зиновия Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онопко Васса Федоровна
Смерть
До 1850