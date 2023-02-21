Груздев Викторин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно