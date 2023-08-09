Маркон Рива
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1875
Сын: Маркон Исаак
Отец ребёнка: Маркон Юлий (Юдель)
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркон Абрам
Отец ребёнка: Маркон Юлий (Юдель)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркон Соломон
Отец ребёнка: Маркон Юлий (Юдель)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркон Мордух
Отец ребёнка: Маркон Юлий (Юдель)
Смерть
Неизвестно