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Маркон Рива

Место рождения

Молодечно, Молодечненский район, Минская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.02.1875

Сын: Маркон Исаак

Отец ребёнка: Маркон Юлий (Юдель)

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркон Абрам

Отец ребёнка: Маркон Юлий (Юдель)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркон Соломон

Отец ребёнка: Маркон Юлий (Юдель)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркон Мордух

Отец ребёнка: Маркон Юлий (Юдель)

Смерть
Неизвестно