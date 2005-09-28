Титова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1941

Дата смерти

28.09.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Анатолий Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Анатолий Николаевич

Смерть
28.09.2005
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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