Титова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1941
Дата смерти28.09.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1961
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.2005