Городилова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Городилов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1927
Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович
Рождение ребёнка
?.09.1929
Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович
Рождение ребёнка
?.09.1931
Дочь: Лялина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Лялин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович
Рождение ребёнка
26.09.1943
Сын: Лялин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович
Рождение ребёнка
15.06.1946
Сын: Лялин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лялина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович
Смерть
1975