Городилова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Городилов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1927

Сын: Лялин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович

Рождение ребёнка
?.09.1929

Сын: Лялин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович

Рождение ребёнка
?.09.1931

Дочь: Лялина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Лялин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович

Рождение ребёнка
26.09.1943

Сын: Лялин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович

Рождение ребёнка
15.06.1946

Сын: Лялин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лялина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Лялин Василий Федорович

Смерть
1975
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