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Игошева Анастасия Андреевна
Игошева Анастасия Андреевна
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
03.03.2004
Пол
Женский
Отец
Игошев Андрей Владимирович
1975 г.р.
Мать
Игошева Юлия Викторовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2004
Отец:
Игошев Андрей Владимирович
Мать:
Игошева Юлия Викторовна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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