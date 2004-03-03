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Игошева Анастасия Андреевна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

03.03.2004

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2004

Отец: Игошев Андрей Владимирович

Мать: Игошева Юлия Викторовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область