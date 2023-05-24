Кожемякина Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1932
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1932
Отец: Греков Михаил Иванович
Мать: Грекова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
26.11.1954
Сын: Кожемякин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кожемякин Василий Петрович
Милютинская, Милютинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.04.1959
Дочь: Дрючина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Кожемякин Василий Петрович
Смерть
2018