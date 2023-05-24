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Кожемякина Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1932

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1932

Отец: Греков Михаил Иванович

Мать: Грекова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
26.11.1954

Сын: Кожемякин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кожемякин Василий Петрович

Милютинская, Милютинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.04.1959

Дочь: Дрючина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Кожемякин Василий Петрович

Смерть
2018