Гуселетова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Харламовна

Отец ребёнка: Гуселетов Харлам Матвеевич

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Дарья Харламовна

Отец ребёнка: Гуселетов Харлам Матвеевич

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1864

Сын: Гуселетов Василий Харламович

Отец ребёнка: Гуселетов Харлам Матвеевич

д. Бабье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Харлам Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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