Гуселетова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Харламовна
Отец ребёнка: Гуселетов Харлам Матвеевич
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Дарья Харламовна
Отец ребёнка: Гуселетов Харлам Матвеевич
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1864
Сын: Гуселетов Василий Харламович
Отец ребёнка: Гуселетов Харлам Матвеевич
д. Бабье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно