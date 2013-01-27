Смирнова (Савеличева) Лукерья Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Савеличева) Лукерья Климовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1927

Дата смерти

27.01.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1952 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1927

Отец: Савеличев Клим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1952

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1963

Сын: Смирнов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Казанка, Белебеевский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
27.01.2013
Сосновый Бор, Белебеевский район, Башкирия, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Сосновый Бор, Белебеевский район, Башкирия, Россия
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