Смирнова (Савеличева) Лукерья Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1927
Дата смерти27.01.2013
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1927
Отец: Савеличев Клим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1952
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1963
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Казанка, Белебеевский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.2013
Сосновый Бор, Белебеевский район, Башкирия, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Сосновый Бор, Белебеевский район, Башкирия, Россия