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Тарлыкова Феврония

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Тарлыков Сергей Терентьевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Тарлыков Сергей Терентьевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарлыков Сергей Терентьевич

Смерть
Неизвестно