Тарлыкова Феврония
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Тарлыков Сергей Терентьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Тарлыков Сергей Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно