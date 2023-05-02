Хаким Гаффарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаффар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Ходича
Рождение ребёнка
1897
Сын: Хакимов Ибрагим Хакимович
Мать ребёнка: Ходича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ходича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ходича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмадеева Фарида Хакимовна
Мать ребёнка: Ходича
Смерть
Неизвестно