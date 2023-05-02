Хаким Гаффарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаким Гаффарович

Хаким Гаффарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаффар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Хакимов Якуп Хакимович

Мать ребёнка: Ходича

Рождение ребёнка
1897

Сын: Хакимов Ибрагим Хакимович

Мать ребёнка: Ходича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хакимов Бакий Хакимович

Мать ребёнка: Ходича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хакимов Вахит Хакимович

Мать ребёнка: Ходича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмадеева Фарида Хакимовна

Мать ребёнка: Ходича

Смерть
Неизвестно