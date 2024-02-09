Курбатов Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1923
Дата смерти08.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1923
Рождение ребёнка
10.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакова Любовь Ивановна
Город Москва
Рождение ребёнка
17.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбакова Любовь Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.1988