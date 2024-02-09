Курбатов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатов Виктор Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.02.1923

Дата смерти

08.03.1988

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1923

Отец: Курбатов Николай Григорьевич

Мать: Максимова Мария Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакова Любовь Ивановна

Город Москва
Рождение ребёнка
17.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Любовь Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.03.1988
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