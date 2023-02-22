Носова (Шляпникова) Александра Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Шляпникова) Александра Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Шляпников Марк Алексеевич

Мать: Шляпникова Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
22.12.1875

Дочь: Саечникова Анна Александровна

Отец ребёнка: Носов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Носов Павел Александрович

Отец ребёнка: Носов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фавота Александровна

Отец ребёнка: Носов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вшивцева Мария Александровна

Отец ребёнка: Носов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Носов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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