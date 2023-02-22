Носова (Шляпникова) Александра Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
22.12.1875
Дочь: Саечникова Анна Александровна
Отец ребёнка: Носов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Носов Павел Александрович
Отец ребёнка: Носов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фавота Александровна
Отец ребёнка: Носов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вшивцева Мария Александровна
Отец ребёнка: Носов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Носов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно