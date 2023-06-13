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Трофимова Светлана
Трофимова Светлана
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Трофимова Татьяна Валентиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Трофимова Татьяна Валентиновна
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