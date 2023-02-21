Потапова (Сунцова) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Сунцова) Елизавета Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1901 ст.

Дата смерти

?.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1901 ст.

Отец: Сунцов Федор Ильич

Мать: Сунцова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Потапов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Потапов Василий Петрович

Рождение ребёнка
16.09.1932

Сын: Потапов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Потапов Василий Петрович

Рождение ребёнка
05.02.1939

Дочь: Рейш Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Потапов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Василий Петрович

Смерть
?.05.1982
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