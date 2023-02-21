Потапова (Сунцова) Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1901 ст.
Дата смерти?.05.1982
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1901 ст.
Отец: Сунцов Федор Ильич
Мать: Сунцова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Потапов Василий Петрович
Рождение ребёнка
16.09.1932
Сын: Потапов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Потапов Василий Петрович
Рождение ребёнка
05.02.1939
Дочь: Рейш Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Потапов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1982