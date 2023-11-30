Семен
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1755
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: Ксения Федоровна
Бракосочетание
Между 1733 и 1738
Жена: Федора
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Алексей Семенович
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Федора
Смерть
После 1755