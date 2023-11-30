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Семен

Место рождения

Мерлино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1687 г.р.

Жена

Около 1717 г.р.

Дети

Около 1738 г.р.
Около 1744 г.р.
Около 1750 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: Ксения Федоровна

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1733 и 1738

Жена: Федора

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Алексей Семенович

Мать ребёнка: Федора

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Федора

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Федора

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1755
Мерлино, Шуйский район, Северный край
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