Антонов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Василий Антонович
Мать: Маремьяна Федосеевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1858
Сын: Антонов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
?.02.1866
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно