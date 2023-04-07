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Антонов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Василий Антонович

Мать: Маремьяна Федосеевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Антонов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
1855

Сын: Антонов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анисия Васильевна

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
1858

Сын: Антонов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
?.02.1866

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Евдокия Лукинична

Смерть
Неизвестно