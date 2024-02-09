Нечкин Борис Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.07.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1958
Отец: Нечкин Михаил Степанович
Мать: Нечкина Мария Павловна
Бракосочетание
25.01.2002
Жена: скрыто настройками приватности
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.06.2004
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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