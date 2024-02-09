Нечкин Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечкин Борис Михайлович

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Место рождения

Ереван, Армянская ССР

Дата рождения

05.07.1958

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1958

Отец: Нечкин Михаил Степанович

Мать: Нечкина Мария Павловна

Ереван, Армянская ССР
Бракосочетание
25.01.2002

Жена: скрыто настройками приватности

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.06.2004

Сын: Нечкин Михаил Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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