Ярышева Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Ярышев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
23.07.1890 ст.
Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Ярышев Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916