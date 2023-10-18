Ярышева Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрышева Матрона Петровна

Ярышева Матрона Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Ярышев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Ярышев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
23.07.1890 ст.

Сын: Ярышев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Ярышев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Ярышев Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Ярышев Сергей Андреевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярышев Сергей Андреевич

Смерть
После 1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close