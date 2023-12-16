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Томилов Самсон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Томилов Иван Кондратьевич

Мать: Томилова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Томилов Андрей Самсонович

Мать ребёнка: Томилова Анна Ермолаевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анисья Самсоновна

Мать ребёнка: Томилова Анна Ермолаевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Самсоновна

Мать ребёнка: Томилова Анна Ермолаевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Томилов Афанасий Самсонович

Мать ребёнка: Томилова Анна Ермолаевна

Место жительства
После 23.06.1794
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Из деревни Ближней Зотиной
Место жительства
До 1794
Зотино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Томилов Никита Самсонович

Мать ребёнка: Томилова Анна Ермолаевна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Анна Ермолаевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1811
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