Томилов Самсон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1776
Сын: Томилов Андрей Самсонович
Мать ребёнка: Томилова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анисья Самсоновна
Мать ребёнка: Томилова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Самсоновна
Мать ребёнка: Томилова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Томилов Афанасий Самсонович
Мать ребёнка: Томилова Анна Ермолаевна
Место жительства
После 23.06.1794
Из деревни Ближней Зотиной
Место жительства
До 1794
Зотино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1800
Сын: Томилов Никита Самсонович
Мать ребёнка: Томилова Анна Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томилова Анна Ермолаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1811