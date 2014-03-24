Ладошкин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1961
Дата смерти24.03.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.03.2014