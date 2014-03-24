Ладошкин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладошкин Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1961

Дата смерти

24.03.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.03.2014
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