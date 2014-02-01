Родионова (Пасечная) Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1940
Дата смерти01.02.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1961
Сын: Родионов Виталий Иванович
Отец ребёнка: Родионов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
09.12.1964
Дочь: Родионова Инна Ивановна
Отец ребёнка: Родионов Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.2014