Родионова (Пасечная) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Пасечная) Людмила Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1940

Дата смерти

01.02.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1961

Сын: Родионов Виталий Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
09.12.1964

Дочь: Родионова Инна Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Иван Матвеевич

Смерть
01.02.2014