Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

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Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимир

Мать: Любовь

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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