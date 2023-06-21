Клюкина (Сергунина Клюкина) Пелагея Ивановна
Место рожденияс. Пет Рязанской обл.
Дата рождения14.10.1911
Дата смерти02.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911
с. Пет Рязанской обл.
Раскулачивание
1931
Были высланы в Новокузнецк
Работа или профессия
1966 ст.
Растворный узел
Место жительства
Неизвестно
Построили свой дом
Смерть
02.07.1992
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище