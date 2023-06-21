Клюкина (Сергунина Клюкина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Сергунина Клюкина) Пелагея Ивановна

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Место рождения

с. Пет Рязанской обл.

Дата рождения

14.10.1911

Дата смерти

02.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911

Отец: Сергунин Иван Григорьевич

Мать: Сергунина Ольга Ильинична

с. Пет Рязанской обл.
Раскулачивание
1931
Были высланы в Новокузнецк
Работа или профессия
1966 ст.
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Растворный узел
Место жительства
Неизвестно
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Построили свой дом
Смерть
02.07.1992
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Северное кладбище