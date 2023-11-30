Панина (Уланова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.04.1888
Дата смертиПосле 14.03.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1888
Отец: Уланов Михаил Яковлевич
Мать: Уланова Евдокия Ивановна
Крещение
14.04.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестная: крестьянина Русской Борковки Михаил Николаевича Миронычева дочь девица Анастасия
Бракосочетание
21.10.1907
Муж: Панин Пётр Павлович
Поручители по жениху: Демин, Щаев и Иван Носков (их несколько) Поручители по невесте: Самойлов, Демин и Климушкин
Рождение ребёнка
19.07.1911
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Панин Пётр Павлович
Рождение ребёнка
14.03.1917
Отец ребёнка: Панин Пётр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 14.03.1917