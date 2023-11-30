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Панина (Уланова) Мария Михайловна

Место рождения

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.04.1888

Дата смерти

После 14.03.1917

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1888

Отец: Уланов Михаил Яковлевич

Мать: Уланова Евдокия Ивановна

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.04.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестная: крестьянина Русской Борковки Михаил Николаевича Миронычева дочь девица Анастасия
Бракосочетание
21.10.1907

Муж: Панин Пётр Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Демин, Щаев и Иван Носков (их несколько) Поручители по невесте: Самойлов, Демин и Климушкин
Рождение ребёнка
19.07.1911

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Панин Пётр Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1917

Сын: Панин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Панин Пётр Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 14.03.1917
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