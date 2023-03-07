Бабинцев Спиридон
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Бабинцев Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1871
Сын: Бабинцев Стефан
Мать ребёнка: Бабинцева Фекла
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Густиния
Мать ребёнка: Бабинцева Фекла
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Соломония
Мать ребёнка: Бабинцева Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабинцева Фекла
Смерть
Неизвестно