Бабинцев Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабинцев Спиридон

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Место рождения

Омелята, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Бабинцев Иван

Мать: ?

Омелята, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Бабинцев Стефан

Мать ребёнка: Бабинцева Фекла

Омелята, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Густиния

Мать ребёнка: Бабинцева Фекла

Омелята, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Соломония

Мать ребёнка: Бабинцева Фекла

Омелята, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабинцева Фекла

Смерть
Неизвестно
Омелята, Нолинский уезд, Вятская губерния
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