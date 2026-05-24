Иванов Олег Александрович
мужской, родился 20.01.1939
умер 23.08.2022
ОтецИванов Александр Сергеевич1907 г.р.
МатьИванова (Безсонова) Наталья Иванова25.07.1917 г.р.
Дети
Иванов Андрей Олегович19.08.1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1939
Рождение ребёнка
19.08.1960
Мать ребёнка: Кадыкова Галина Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Развод
17.07.1970
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.08.2022