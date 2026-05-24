Иванов Олег Александрович 20.01.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Олег Александрович

Автор
ЕТ
Тарасенко Е.

мужской, родился 20.01.1939

умер 23.08.2022

Отец
Иванов Александр Сергеевич1907 г.р.
Мать
Иванова (Безсонова) Наталья Иванова25.07.1917 г.р.
Дети
Иванов Андрей Олегович19.08.1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1939

Отец: Иванов Александр Сергеевич

Мать: Иванова (Безсонова) Наталья Иванова

Рождение ребёнка
19.08.1960

Сын: Иванов Андрей Олегович

Мать ребёнка: Кадыкова Галина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

Развод
17.07.1970

Жена: Кадыкова Галина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

Место регистрации отдел ЗАГС Советского района г. Москвы

Смерть
23.08.2022

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