Ларионова Таисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.?
Дочь: Трифонихина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ларионов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Генадий Васильевич
Отец ребёнка: Ларионов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севрюкова Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Ларионов Василий Васильевич