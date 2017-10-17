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Лубсанова Арина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.2017

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2017

Отец: Лубсанов Андрей Жамсаранович

Мать: не указана