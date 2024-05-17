Шевцов Федор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1922
Отец: Шевцов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Шевцов Геннадий Федорович
Мать ребёнка: Шевцова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
18.08.1948
Дочь: Шорикова (Шевцова) Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Шевцова Любовь Николаевна
Смерть
Неизвестно