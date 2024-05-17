Шевцов Федор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов Федор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1922

Отец: Шевцов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Шевцов Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Шевцова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
18.08.1948

Дочь: Шорикова (Шевцова) Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Шевцова Любовь Николаевна

Бартеньево, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Бартеньево, Можайский, Московская область

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