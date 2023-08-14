Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бей Ларион Гаврилович

Отец ребёнка: Бей Гаврила Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бей Людмила Гавриловна

Отец ребёнка: Бей Гаврила Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бей Анатолий Гаврилович

Отец ребёнка: Бей Гаврила Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бей Гаврила Семенович

Смерть
Неизвестно