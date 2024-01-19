Теперов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1921
Дата смерти01.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1950
Дочь: Юрченко Антонина Викторовна
Мать ребёнка: Щербакова Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теперов Геннадий Викторович
Мать ребёнка: Щербакова Анна Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1988