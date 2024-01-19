Теперов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теперов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1921

Дата смерти

01.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1950

Дочь: Юрченко Антонина Викторовна

Мать ребёнка: Щербакова Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теперов Геннадий Викторович

Мать ребёнка: Щербакова Анна Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Анна Харитоновна

Смерть
01.12.1988
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