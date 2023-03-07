Шахов Кирилл Егорович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 26.01.1890 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 1828
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Гражданство
С 1828
Крещение
1828
Место жительства
С 1828
Бракосочетание
Между 1846 и 17.10.1850 ст.
Жена: Шахова Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Шахова Анисия Васильевна
Смерть
После 26.01.1890 ст.