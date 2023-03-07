Шахов Кирилл Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШахов Кирилл Егорович

Шахов Кирилл Егорович

avatar

Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 26.01.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 1828
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Гражданство
С 1828
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Крещение
1828
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1828
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Между 1846 и 17.10.1850 ст.

Жена: Шахова Анисия Васильевна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Шахов Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Шахова Анисия Васильевна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 26.01.1890 ст.
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close