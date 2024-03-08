Филатова -- Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова -- Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Трофим Филиппович

Рождение ребёнка
10.10.1902

Сын: Филатов Илья Трофимович

Отец ребёнка: Филатов Трофим Филиппович

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
Неизвестно

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