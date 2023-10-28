Чурина Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурина Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Андрей

Мать: Николаева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурина Мария Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурин Василий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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