Чурина Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Андрей
Мать: Николаева Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурина Мария Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурина Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан