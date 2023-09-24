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Савельев Александр Станиславович
Савельев Александр Станиславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.1962
Пол
Мужской
Отец
Савельев Станислав Иванович
1932 г.р.
Мать
Савельева (Патрина) Зинаида Ульяновна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1962
Отец:
Савельев Станислав Иванович
Мать:
Савельева Зинаида Ульяновна
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