Каширин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1938
Сын: Каширин Василий Федорович
Мать ребёнка: Каширина Пилагея(Просковья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каширина Пилагея(Просковья)
Смерть
Неизвестно