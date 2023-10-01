Каширин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1938

Сын: Каширин Василий Федорович

Мать ребёнка: Каширина Пилагея(Просковья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каширина Пилагея(Просковья)

Смерть
Неизвестно
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