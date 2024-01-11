Малкова Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1971
Дочь: Малкова Вероника Евгеньевна
Отец ребёнка: Малков Евгений Аркадьевич
Рождение ребёнка
08.03.1977
Сын: Малков Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Малков Евгений Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно