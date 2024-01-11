Малкова Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкова Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1971

Дочь: Малкова Вероника Евгеньевна

Отец ребёнка: Малков Евгений Аркадьевич

Рождение ребёнка
08.03.1977

Сын: Малков Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Малков Евгений Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малков Евгений Аркадьевич

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