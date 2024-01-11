Судьярова (Низаметдинова) Надия
Место рожденияприемная от цыган
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Низаметдин
Мать: не указана
приемная от цыган
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Судьяров Умяр Исхакович
Рождение ребёнка
17.10.1945
Сын: Судьяров Равиль
Отец ребёнка: Судьяров Умяр Исхакович
Уразовка
Рождение ребёнка
1947
Сын: Судьяров Рафек
Отец ребёнка: Судьяров Умяр Исхакович
Смерть
Неизвестно