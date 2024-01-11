Судьярова (Низаметдинова) Надия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судьярова (Низаметдинова) Надия

Место рождения

приемная от цыган

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.
1947 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Низаметдин

Мать: не указана

приемная от цыган
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Судьяров Умяр Исхакович

Рождение ребёнка
17.10.1945

Сын: Судьяров Равиль

Отец ребёнка: Судьяров Умяр Исхакович

Уразовка
Рождение ребёнка
1947

Сын: Судьяров Рафек

Отец ребёнка: Судьяров Умяр Исхакович

Смерть
Неизвестно
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