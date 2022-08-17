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Минаков Демид Романович
Минаков Демид Романович
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
17.08.2022
Пол
Мужской
Отец
Минаков Роман Михайлович
1988 г.р.
Мать
Минакова (Лотц) Мария Викторовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2022
Отец:
Минаков Роман Михайлович
Мать:
Минакова Мария Викторовна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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