Минаков Демид Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаков Демид Романович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

17.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2022

Отец: Минаков Роман Михайлович

Мать: Минакова Мария Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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