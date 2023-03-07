Анатичук Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анатичук Сергей Николаевич

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Место рождения

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Дата рождения

17.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Бракосочетание
07.08.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
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